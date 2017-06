Tennis-News: Djokovic im Final von Eastbourne

Der topgesetzte Novak Djokovic hat im Halbfinal des Rasenturniers von Eastbourne den Russen Daniil Medwedew in zwei Sätzen besiegt.

Novak Djokovic spielt sich nach bisher durchzogener Saison anscheinend noch rechtzeitig in Wimbledon-Form. Der topgesetzte Serbe bezwang im Halbfinal des Rasenturniers von Eastbourne am Freitag den Russen Daniil Medwedew 6:4, 6:4.

Im Endspiel trifft er am Samstag auf den als Nummer 2 gesetzten Gaël Monfils (ATP 16), der das Franzosenduell gegen Richard Gasquet in drei Sätzen gewann. Monfils hat in bisher 13 Partien gegen Djokovic noch nie gewonnen. In Wimbledon startet der Serbe gegen Martin Klizan. Im Halbfinal könnte er auf Roger Federer treffen.