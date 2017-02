Tennis-News: Djokovic meldet sich zurück

Novak Djokovic wird früher als erwartet auf die Tour zurückkehren: Der Serbe geht kommende Woche in Acapulco an den Start.

Grosse Freude bei den Organisatoren des ATP-500-Events in Acapulco: Sie dürfen sich auf das Kommen von Novak Djokovic freuen. Die Weltnummer 2 geht in Mexiko mit einer Wildcard an den Start. Die Konkurrenz ist mit Spielern wie Rafael Nadal oder Juan Martin del Potro namhaft.

Beim parallel stattfindenden Turnier kehren auch Roger Federer und Stan Wawrinka auf die ATP-Tour zurück. Die beiden Schweizer kämpfen in Dubai um den Turniersieg. Federer konnte das Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten bereits 7 Mal gewinnen.