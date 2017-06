Tennis-News: Erfolgreicher Rasen-Einstand für Djokovic

Heute, 13:53 Uhr

Beim Rasen-Turnier in Eastbourne hat Novak Djokovic seine Zweitrunden-Partie souverän gewonnen. Und: Conny Perrin ist in Wimbledon schon out.

Geglückter Raseneinstand für Djokovic 1:32 min, vom 28.6.2017 Nach einem Freilos in der 1. Runde ist Novak Djokovic (ATP 4) bei seinem ersten Einsatz auf Rasen in dieser Saison als Sieger vom Platz gegangen. Gegen Vasek Pospisil, die Nummer 75 der Welt, gab der Serbe seinen Aufschlag kein einziges Mal ab und gewann mit 6:4, 6:3. Conny Perrin (WTA 215) ist in der 1. Qualifikationsrunde in Wimbledon ausgeschieden. Die 26-Jährige verlor gegen die an Nummer 5 gesetzte Russin Anna Blinkowa (WTA 115) 0:6, 0:6. Perrin war in der 51 Minuten dauernden Partie klar unterlegen und gewann nur halb so viele Punkte wie ihre 18-jährige Gegnerin.

bbi