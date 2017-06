Tennis-News: Federer in Halle gegen Lu

Der erste Gegner von Roger Federer beim Rasenturnier in Halle heisst Yen-Hsun Lu und kommt aus Taipeh. Stan Wawrinka bekam für seine Startrunde in Queen's mit Feliciano Lopez einen harten Brocken zugelost.

Nach dem missglückten Comeback in Stuttgart und dem frühstmöglichen Aus gegen Tommy Haas (ATP 302) nimmt Roger Federer kommende Woche in Halle einen neuen Anlauf. Sein Gegner in der 1. Runde ist Yen-Hsun Lu aus Taipeh, die Nummer 68 der Welt. Federer und Lu sind sich bereits 3 Mal gegenübergestanden. Sämtliche Duelle gewann Federer ohne Satzverlust.

Kein Losglück hatte Stan Wawrinka für das Turnier in Queen's. Der Romand muss sich in Runde 1 gegen die starken Aufschläge von Feliciano Lopez (ATP 33) wehren. Der 35-jährige Spanier ist vor allem auf Rasen äusserst unangenehm zu spielen.