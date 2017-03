Tennis-News: Goffin kehrt nach Gstaad zurück

Die Organisatoren der Swiss Open in Gstaad haben mit David Goffin für die Ausgabe 2017 einen ersten prominenten Spieler präsentiert. Und: Andy Murray fehlt Grossbritannien im Davis-Cup-Viertelfinal.

2015: Goffin unterliegt im Gstaad-Final Thiem 2:31 min, aus sportaktuell vom 2.8.2015

David Goffin, zuletzt Teilnehmer an den ATP Finals in London und Viertelfinalist an den Australian Open, spielt in der letzten Juli-Woche (22.-30.) an den Swiss Open in Gstaad. 2015 stiess der Belgier (ATP 12) bei seiner bisher einzigen Teilnahme im Berner Oberland bis in den Final vor. Dort musste er sich dem Österreicher Dominic Thiem geschlagen geben.

Das britische Davis-Cup-Team muss im Viertelfinal in Frankreich (7. bis 9. April) definitiv auf Andy Murray verzichten. Der Weltranglisten-Erste leidet weiterhin an einer Ellbogenverletzung, wegen der er schon für das ATP-1000-Turnier in Miami hatte absagen müssen. Grossbritannien tritt nun in Rouen mit Dan Evans, Kyle Edmund, Jamie Murray und Dominic Inglot an.