Rafael Nadal wird beim ATP-250-Turnier in Brisbane nicht an den Start geben. Der Spanier gab auf einer Pressekonferenz bekannt, dass er ein Problem im linken Oberschenkel habe. «Es ist nur etwas Kleines. Aber unter Wettkampfbelastung könnte es etwas Grösseres werden», sagte Nadal am Mittwoch. Er fühle sich schon viel besser als noch vor ein paar Tagen. Aber: «Ich möchte einfach nicht riskieren, länger auszufallen.» Die 32-jährige Weltnummer 2 wird in Brisbane durch «Lucky Loser» Taro Daniel (Jap) ersetzt.

Enttäuschter Nadal , Link öffnet in einem neuen Fenster

Andy Murray ist in der 2. Runde von Brisbane ausgeschieden. Der Schotte unterlag dem Russen Daniil Medwedew 5:7, 2:6. Der ehemalige Weltranglisten-Erste hatte wie Nadal ebenfalls längere Zeit pausiert und in Brisbane sein Comeback gegeben. In der 1. Runde hatte er den Einheimischen James Duckworth bezwungen.