Rafael Nadal hat beim Einladungs-Turnier in Abu Dhabi eine Niederlage kassiert. Die Weltnummer 2 unterlag dem Südafrikaner Kevin Anderson mit 6:4, 3:6, 4:6. Für Nadal war es der erste Einsatz seit den US Open, offiziell wird er die Saison beim ATP-Turnier in Brisbane eröffnen. Einen erfolgreichen Start legte Novak Djokovic (ATP 1) hin. Der Serbe bezwang Karen Chatschanow (Russ) mit 6:4, 6:3 und trifft im Final auf Anderson.

Nick Kyrgios ist von einer Rotrückenspinne gebissen worden. Der 23-Jährige musste sich in einem Spital in Canberra behandeln und ein Gegengift injizieren lassen. Der Start am Turnier in Brisbane, das am Montag beginnt, soll nicht gefährdet sein. Der Biss der hochgiftigen Spinnen kann auch für einen erwachsenen Menschen lebensgefährlich sein.

Legende: So sieht sie aus Die hochgiftige Rotrückenspinne. Imago

Wegen einer Knieverletzung verschiebt Marin Cilic (ATP 7) den Saisonstart. Der Kroate verzichtet wegen anhaltender Schmerzen vorerst auf die Teilnahme an dem am Montag beginnenden Turnier im indischen Pune. Für die am 14. Januar startenden Australian Open will Cilic wieder fit sein.