Stan Wawrinka macht in der Weltrangliste weiter Boden gut. Roger Federer rückt derweil näher an die Nummer 1 heran.

Dank der Viertelfinal-Qualifikation letzte Woche in Cincinnati ist Stan Wawrinka neu auf Platz 101 klassiert – 50 Ränge besser als in der Vorwoche. Seit Anfang Monat hat der 33-Jährige im ATP-Ranking fast 100 Plätze gut gemacht. Bis Ende Jahr hat Wawrinka keine Punkte zu verteidigen, da er die zweite Hälfte der letzten Saison verletzungsbedingt verpasste.

Roger Federer verkürzte als Zweiter in der Weltrangliste den Rückstand auf Rafael Nadal und hat damit die Chance, nach dem US Open wieder die Nummer 1 zu sein. Dafür müsste er das am Montag beginnende Turnier gewinnen und Nadal gleichzeitig nicht über die Viertelfinals hinaus kommen. Novak Djokovic, der Anfang Juli noch ausserhalb der Top 20 klassiert war, wird nach dem Turniersieg in Cincinnati auf Platz 6 geführt.