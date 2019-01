Der Weltranglisten-Vierte Alexander Zverev bangt um die Teilnahme an den Australian Open in Melbourne (14. bis 27. Januar). Der 21-Jährige sagte seinen Start bei der World Tennis Challenge in Adelaide nach einer am Montag im Training erlittenen Oberschenkelzerrung ab. Er werde ein paar Tage pausieren und versuchen, rechtzeitig wieder fit zu werden, teilte Zverev mit.

In der Qualifikation zu den Australian Open kommt es bei den Frauen zum Schweizer Duell Viktorija Golubic gegen Jil Teichmann. Die beiden haben am Tag vor der Auslosung noch zusammen trainiert. Conny Perrin spielt gegen die Deutsche Carina Witthöft. Einziger Qualifikant bei den Männern ist Henri Laaksonen. Er trifft auf Casper Ruud aus Norwegen.