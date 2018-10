Alexander Zverev hat sich für das Turnier der besten 8 in London qualifiziert. Und: Djokovic schlägt Anderson.

In Schanghai erfolgreich

Am Freitagmorgen löste Alexander Zverev (ATP 5) das Ticket für die ATP-Finals in London. Durch einen Sieg über den Briten Kyle Edmund (ATP 14) (6:4, 6:4) im Viertelfinal von Schanghai wird der Deutsche am Ende des Jahres zu den besten 8 Spielern der Weltrangliste gehören.

Im Halbfinal trifft Zverev auf Novak Djokovic (ATP 3). Der Serbe bleibt dabei wie Zverev ohne Satzverlust beim ATP-1000-Turnier von China. Bei der Neuauflage des Wimbledon-Finals von 2018 gegen Kevin Anderson (ATP 8) siegte Djokovic 7:6 (7:1), 6:3. Anderson hatte zwar im 1. Durchgang einen Satzball, fand jedoch letztendlich im Tiebreak und im 2. Satz gegen Djokovics «sauberes» Tennis kein Mittel.