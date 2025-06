Gaël Monfils hat in Stuttgart in der 1. Runde verloren. Sehr zum Unmut einiger, die auf den Franzosen gewettet haben.

Gaël Monfils ist auf der ATP-Tour zugleich als Spektakelspieler und Spassvogel bekannt. Der Franzose hat seine allerbesten Zeiten zwar hinter sich, ist aber gleichwohl noch immer die Nummer 42 der Welt. In dieser Woche trat der 38-Jährige beim Rasen-Turnier in Stuttgart an – und unterlag in Runde 1 Alex Michelsen (USA) in 3 Sätzen.

Dies erzürnte offensichtlich eine Vielzahl von Personen, die auf einen Sieg Monfils' gewettet hatten. Diese machten ihrem Ärger auf dem Instagram-Account des Franzosen Luft.

Monfils: «Lest Bücher»

Das hat Monfils nun zum Anlass genommen, in seiner Instagram-Story diesen Leuten auf humorvolle Art «ins Gewissen zu reden». Das klingt dann – mit dem Vermerk «Das ist kein Finanz-Tipp!» versehen – so: «Echt jetzt? Ihr wettet noch immer auf mich? Bei meinem 1. Rasen-Turnier gegen die Nummer 35 der Welt?» Und weiter: «Ihr sagt, ich sei scheisse. Ich weiss, ich bin scheisse. Und trotzdem wettet ihr auf mich?»

Auch all jene, die ihn aufgrund seiner Hautfarbe beleidigten, sprach Monfils an: «Lest ein paar Bücher! Wir sind im Jahr 2025.»