Roger Federer mit einem seiner Söhne am Strand von Miami.

Am 22. April könnte Roger Federer wieder die Nummer 1 sein.

Rafael Nadal müsste 4 Sand-Turniere gewinnen, um Federer gefährlich zu werden.

Federers Team hat den Schweizer zum Verzicht gedrängt.

Nach seinem überraschend frühen Out in Miami hat Roger Federer bekannt gegeben, dass er auch heuer die Sandplatz-Saison nicht spielen werde. Letztes Jahr hat er damit sehr gute Erfahrungen gemacht, wie SRF-Experte Bernhard Schär analysiert.

Doch auch das Alter spiele eine Rolle: «Federer ist jetzt fast 37 Jahre alt und muss seinen Körper schonen. Er hat immer wieder Probleme mit dem Rücken; diesen will er so vorbeugen.»

Den grössten Einfluss sieht Schär in Federers Umfeld:

Auch seine Entourage will Federer noch lange spielen sehen. Die Coaches Ljubicic und Lüthi, sein Physio und sein Fitnesstrainer: Sie alle haben Federer beeinflusst und gesagt: Verzichte auf die Sandplatz-Saison.

Auch wenn er keinen Ball auf Sand schlägt, könnte der Maestro bereits am 22. April wieder zuoberst stehen. Oder wie es Schär ausdrückt: «Im Liegestuhl in den Ferien könnte Federer wieder zur Nummer 1 werden. Beispielsweise, wenn Nadal in Monte Carlo früh ausscheidet.»

Sollte Federer von seinem Liegestuhl aus Nadal im Fürstentum triumphieren sehen, ist noch nichts verloren; Nadal hat auf seiner Lieblingsunterlage noch viel mehr Punkte zu verteidigen.

Nadal bräuchte eine ausgezeichnete Sandsaison. Wenn er beispielsweise Monte Carlo, Barcelona, Madrid und die French Open gewinnt und zusätzlich in Rom in den Achtelfinal kommt – ein unglaubliches Szenario, aber nicht unmöglich – dann würde Nadal die Nummer 1 bleiben.

Ein Szenario, das Nadal im Sommer an der Spitze der Weltrangliste sieht, ist also eher unwahrscheinlich. Und sollte Nadal seine starken Sand-Turniere vom Vorjahr doch wiederholen können, wird ein ausgeruhter und erholter Federer wieder ein- und angreifen. Nächster sportlicher Fixpunkt für den Schweizer ist der Rasenevent von Stuttgart (9. Juni).

Sendebezug: Radio SRF 1, Morgengespräch, 26.03.18, 06:20 Uhr