Daniil Medwedew ist auf der ATP-Tour der Mann der Stunde. In Indian Wells stört er sich aber gewaltig an den Hartcourts.

Nach einem durchzogenen Saisonstart hat Daniil Medwedew in den letzten Wochen so richtig Fahrt aufgenommen. Mittlerweile steht die Weltnummer 6 bei 17 Siegen in Folge. Auch in Indian Wells ist Medwedew auf Kurs. Alexander Zverev (ATP 14) forderte dem Russen im Achtelfinal zwar alles ab, musste sich aber knapp in 3 Sätzen beugen.

Ich werde so langsam pinkeln, wie dieser Platz ist.

Dieser Tage sorgt Medwedew aber nicht nur mit tollem Tennis für Unterhaltung, sondern auch mit teils grotesken Provokationen in Richtung der Schiedsrichter. Grund für Medwedews Empörung sind die seiner Meinung nach viel zu langsamen Hartplätze in der kalifornischen Wüste.

«Schande für den Sport»

In der 3. Runde gegen Ilja Iwaschka drohte Medwedew dem Stuhlschiedsrichter nach dem Verlust des 2. Satzes, sich eine 25-minütige WC-Pause zu nehmen: «Ich werde so langsam pinkeln, wie dieser Platz ist», sagte der Russe zu Mohamed Lahyani.

Auch im Spiel gegen Zverev äusserte Medwedew Mal für Mal seinen Unmut über die Unterlage. «Es sollte verboten sein, hier zu spielen. Das ist eine Schande für den Sport», so die Weltnummer 6.