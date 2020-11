Bei den ATP Finals in London kommt es in der Round Robin zum ersten Indoor-Rendezvous zwischen Rafael Nadal und Dominic Thiem. Hat der Spanier Melbourne mittlerweile verdaut?

Thiem fordert Nadal in London

Legende: Gewappnet mit einer Tasche voller Rackets Dominic Thiem hat Rafael Nadal in 14 Duellen schon 5 Mal bezwungen. Keystone

«Er ist ein Spieler auf der Tour, der den Erfolg tatsächlich verdient, denn er ist ein Schwerarbeiter», adelt Rafael Nadal seinen Rivalen Dominic Thiem. Im ATP-Ranking sind sie als Weltnummern 2 und 3 Nachbarn – und doch trennen die beiden 19 (!) Grand-Slam-Trophäen.

Immerhin hat der Österreicher an den «Geister»-US Open im Corona-Jahr bei seiner 26. Major-Teilnahme und im 27. Altersjahr endlich sein Erfolgskonto auf dieser Turnierstufe eröffnet.

Letztes Duell: 4 Stunden und dreimal 7:6

Zu Jahresbeginn in Melbourne noch hatte Thiem im Viertelfinal zwar den «Brocken» Nadal aus dem Weg geräumt. 4 Stunden benötigte er für den Coup im australischen Sommer mit 3 gewonnenen Tiebreaks. Thiem setzte sich danach auch gegen Alexander Zverev durch, unterlag aber in seinem 3. Grand-Slam-Endspiel Novak Djokovic in 5 Sätzen.

Nun steht der Österreicher in der Gruppenphase beim Jahresend-Turnier erneut dem Kraftpaket gegenüber – erstmals indoor. Er steigt mit angenehmen Erinnerungen ins Duell der beiden Auftaktsieger.

Der Sieger ist in der Pole Position

Nadal fand damals keine Erklärung dafür, weshalb er in den Kurzentscheidungen nicht auf der Höhe seiner Aufgabe gestanden war. «Vielleicht gewann er die Tiebreaks einfach, weil er besser spielte. So funktioniert normalerweise die Logik im Tennis», sagte der Mallorquiner.

Wem trauen Sie den Sieg im 2. Gruppenspiel zu?

Möglicherweise ist er am Dienstag gut beraten damit, ein Tiebreak zu vermeiden. Der Mallorquiner stünde mit einem 2-Satz-Erfolg vorzeitig im Halbfinal. Thiem würde sich mit einem 2. Sieg in Serie über den 13-fachen Paris-Champion zumindest in eine vorzügliche Ausgangslage bringen. Denn er hatte bei seiner Startaufgabe gegen Vorjahressieger Stefanos Tsitsipas einen Umgang abgegeben. Und dabei wieder ein hartes Stück Arbeit erledigt ...

Tag 3 bei SRF Verfolgen Sie am Dienstag das Geschehen bei den ATP Finals in London bei SRF live im TV oder auf unserer Website srf.ch/sport sowie in der Sport App mit Stream und Ticker wie folgt: Nadal vs. Thiem – 15:00 Uhr auf SRF zwei

– 15:00 Uhr auf SRF zwei Tsitsipas vs. Rublew – 21:00 Uhr auf SRF info

Verlieren verboten im Abend-Match

Am Abend stehen sich in der Londoner O2-Arena Tsitsipas und Andrej Rublew gegenüber. Eine weitere Niederlage könnte schon alle weiteren Hoffnungen zunichtemachen. Im Head-to-Head steht es 2:2. Der Grieche dominierte Rublew kürzlich im French-Open-Viertelfinal.