Tie Break Tens als attraktiver Härtetest

Stan Wawrinkas Rückkehr in den Tenniszirkus erfolgt in Melbourne bei einem Tie-Break-Tens-Turnier. Hier erfahren Sie, wie dieses Format funktioniert.

2015 wurde in London erstmals ein Tie-Break-Tens-Turnier ausgetragen. Seither fand auch in Wien und Madrid ein solcher Event statt. In diesem Jahr soll nach Melbourne noch eine weitere Austragung erfolgen. Stan Wawrinka war in Madrid schon am Start, musste sich aber im bereits im Viertelfinal Feliciano Lopez 1:10 geschlagen geben.

Wer nimmt in Melbourne teil?

Neben Wawrinka sind Rafael Nadal (Sp), Novak Djokovic (Serb), Tomas Berdych (Tsch), Nick Kyrgios (Au), Dominic Thiem (Ö), Lucas Pouille (Fr) und Lleyton Hewitt (Au) am Start. Die Auslosung ergab folgende Paarungen:

Viertelfinals Lleyton Hewitt

- Novak Djokovic

Lucas Pouille

- Rafael Nadal

Tomas Berdych

- Nick Kyrgios

Stan Wawrinka

- Dominic Thiem



Wie wird gespielt?

Das ganze Turnier wird an einem Abend ausgetragen. Jede Partie besteht aus einem Tiebreak. Gespielt wird auf 10, um zu gewinnen braucht es einen Vorsprung von 2 Zählern. Ein Match dauert in der Regel 10-15 Minuten.

Was gibt es zu gewinnen?

Das Motto lautet: «The Winner takes it all». Dem Sieger in Melbourne winkt ein Preisgeld von 250'000 Dollar.