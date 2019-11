Legende: Die Überraschung platzte Tomas Berdych beendet seine Karriere. imago images

Tomas Berdychs Vater Martin steckte am Mittwoch dem Boulevardblatt Blesk, dass sein Sohn zurücktrete. Dies sollte am Samstag im Rahmen der ATP Finals in London offiziell werden. Tomas Berdychs Reaktion folgte prompt: «Es sollte eine Überraschung sein», twitterte der Tscheche. Mehr Infos würden am Samstag folgen.

Einst die Nummer 4 der Welt

Der mittlerweile 34-jährige Berdych erreichte mit Platz 4 im Mai 2015 seine höchste Platzierung im ATP-Ranking. Den wertvollsten seiner 13 Turniersiege feierte Berdych 2005 in Paris-Bercy. 2010 stand er im Wimbledon-Final, den er gegen Rafael Nadal verlor. Im Viertelfinal hatte er damals Roger Federer eliminiert.

Mit Tschechien gewann Berdych 2012 und 2013 den Davis Cup. An der Seite von Lukas Rosol rang er Stan Wawrinka und Marco Chiudinelli im längsten Doppel der Geschichte (7 Stunden) nieder.

Zuletzt plagten Berdych körperliche Probleme. 2019 schaffte er es beim ATP-250-Turnier in Doha in den Final, wo er Roberto Bautista Agut unterlag. In der Weltrangliste ist er auf Position 103 abgerutscht.