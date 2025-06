Legende: Es ist Geduld gefordert Henry Bernet Freshfocus/Urs Lindt

Nach seinem Triumph an den Australian Open der Junioren Ende Januar dieses Jahres ist es ruhig geworden um Henry Bernet. Der 18-Jährige laborierte lange an einer Rippenverletzung und verpasste deshalb die French Open im Mai. Nun bestätigte sein Management, dass er auch in Wimbledon nicht antreten wird – ohne Angabe von Gründen.

Dabei hat Bernet am Montag vor einer Woche sein Comeback gegeben. Am ITF-Turnier in Klosters unterlag er Landsmann Remy Bertola in der 1. Runde in 3 Sätzen. Der Verzicht auf Wimbledon dürfte daran liegen, dass sich der 18-Jährige erst über kleinere Turniere wieder an sein altes Leistungsniveau herantasten will.

Bernets Coach Severin Lüthi meinte gegenüber Blick, dass nach Klosters erst wieder ein Trainingsblock folgen würde, ehe ein nächster Start an einem ITF-Anlass (Turnier der dritthöchsten Stufe) in Betracht gezogen wird. «Wir legen Wert darauf, dass Henry seine Leistungen zwischendurch analysieren kann und nicht von Event zu Event reist, ohne das Geschehene sacken lassen zu können», wird Lüthi zitiert.