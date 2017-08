Trotz 4 Matchbällen: Thiem in Montreal bereits draussen

Heute, 7:35 Uhr

Die erste Überraschung beim ATP-1000-Turnier in Montreal ist perfekt: Der an Nummer 3 gesetzte Dominic Thiem unterliegt Diego Schwartzman (ATP 36) in 3 Sätzen. Roger Federer startet heute Abend ins Turnier.

Die wichtigsten Ballwechsel bei Thiem - Schwartzman 0:53 min, vom 9.8.2017 Dominic Thiem verliert gegen Diego Schwartzman nach fast dreistündigem Kampf mit 4:6, 7:6 (9:7), 5:7.

Thiem wäre ein möglicher Halbfinal-Gegner von Roger Federer gewesen.

Der Schweizer startet heute Abend um 18:30 Uhr Schweizer Zeit ins Turnier. Nach dem gewonnenen Tiebreak schien Thiem das Ruder gegen Schwartzman herumgerissen zu haben. Der Österreicher (ATP 7) führte im entscheidenden 3. Satz 5:2 und steuerte einem standesgemässen Sieg entgegen. Seit den French Open Sand im Getriebe Doch Thiem konnte in der Folge trotz 4 Matchbällen kein einziges Game mehr gewinnen. Beim Stand von 6:5 für Schwartzman vergab der 23-Jährige ausserdem 3 Breakbälle in Folge. Insgesamt nutzte er nur 4 von 16 Breakchancen. Völlig unerwartet kommt die Niederlage Thiems nicht. Seit seiner starken Sandsaison mit der Halbfinal-Qualifikation an den French Open kam er nicht mehr auf Touren. Er verpasste nun beim 5. Turnier in Folge die Viertelfinals. Federer startet ins Turnier Damit hat Federer auf dem Weg zu seinem 6. Turniersieg 2017 einen gefährlichen Gegner weniger. Der Baselbieter startet einen Tag nach seinem 36. Geburtstag ins Turnier. Federer trifft heute Abend ab 18:30 Uhr Schweizer Zeit auf den Kanadier Peter Polansky (ATP 116). Die bisher einzige Begegnung konnte der Schweizer vor 3 Jahren in Toronto klar für sich entscheiden (6:2, 6:0). Sendebezug: Radio SRF 1, 05.08.2017, 12:40 Uhr

sta/sda