Daniil Medwedew wird zwar nächste Woche die Weltnummer 1. In Acapulco war aber Rafael Nadal stärker.

Turnier in Acapulco

Im Halbfinal des hochkarätig besetzten ATP-500-Turniers von Acapulco behielt Nadal das bessere Ende für sich. Der Spanier schlug Medwedew in zwei Stunden 6:3, 6:3 und verdarb damit dem Russen die Freude über dessen Aufstieg an die Weltranglisten-Spitze am kommenden Montag.

Nadal hatte bei den «Big Points» die Nase vorn: Er wehrte alle 11 Breakchancen Medwedews ab, schaffte selber aber 3 Breaks bei nur 6 Gelegenheiten. Vor allem den 2. Aufschlag des Russen attackierte Nadal immer wieder erfolgreich. 18 von 24 möglichen Punkten machte der Mallorquiner bei diesen Gelegenheiten.

Möglich, dass sich Medwedew nicht zu 100 Prozent konzentrieren konnte. Tags zuvor hatte er sich erschüttert über den Ukraine-Krieg gezeigt.

Im Final gegen Norrie

Im Endspiel trifft Nadal auf Cameron Norrie. Der Brite setzte sich 6:4, 6:4 gegen Stefanos Tsitsipas durch. Gewinnt Nadal das Turnier, überholt er den Griechen im Ranking und stösst wieder in die Top 4 der Welt vor. Seine bislang drei Direktduelle gegen Norrie hat Nadal alle ohne Satzverlust gewonnen.

