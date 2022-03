Turnier in Indian Wells

Rafael Nadal setzte sich gegen Nick Kyrgios 7:6 (7:0), 5:7, 6:4 durch. Der Australier, nur noch die Nummer 132 der Welt, verlangte dem mit lädiertem Fuss spielenden Nadal nicht nur im 2. Satz einiges ab. Erst nach 2:48 Stunden war der 19. Sieg im 19. Spiel Nadals im Jahr 2022 perfekt. Vor dem makellosen Tiebreak verhinderte Nadal den Verlust des 1. Durchganges mit dem Rebreak zum 5:5.

Den Satz schenkte ihm Kyrgios mit 1 Strafpunkt aufgrund einer verbalen Entgleisung gegenüber einem Zuschauer. Bei einem weiteren Wutausbruch verfehlte der Australier einen Linienrichter nach Spielende mit einem Schlägerwurf knapp. «Ich bin auch nur ein Mensch. Solche Dinge passieren, es war ein Unfall», sagte Kyrgios.

Im Halbfinal kommt es für Nadal zum spanischen Generationenduell mit Carlos Alcaraz (ATP 19), den er beim ersten Kräftemessen vor einem Jahr in Madrid noch deutlich bezwungen hat. Der 18-Jährige blieb beim 6:4, 6:3 gegen den britischen Titelverteidiger Cameron Norrie auch in seinem 4. Match in der kalifornischen Wüste ohne Satzverlust.