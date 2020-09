Legende: Ballt die Faust Marc-Andrea Hüsler. Freshfocus

Nach dem Sieg in der 2. Runde gegen den topgesetzten Italiener Fabio Fognini am Donnerstag setzte Marc-Andrea Hüsler seinen Siegeszug in Kitzbühel auch im Viertelfinal fort. Gegen den 38-jährigen Spanier Feliciano Lopez (ATP 57) gelang dem 24-jährigen Zürcher (ATP 303) ein weiterer Exploit. Er schaffte in beiden Sätzen frühe Breaks und entschied das Linkshänder-Duell 6:4, 6:3 für sich.

Im Halbfinal trifft Hüsler am Samstag auf Miomir Kecmanovic (ATP 47). Das 21-jährige serbische Talent ist der einzige Halbfinalist, der nicht durch die Qualifikation musste.

5. Sieg in Folge

Hüsler hatte vor der Woche in Kitzbühel auf ATP-Stufe erst einmal, 2018 beim Swiss Open in Gstaad, eine Partie gewonnen. Nun reihte der Schweizer Davis-Cup-Spieler inklusive Qualifikation schon 5 Siege aneinander, darunter seine ersten 3 gegen Top-100-Spieler.

«Ich hätte nie gedacht, dass ich hier in den Halbfinal komme», zeigte sich Hüsler selber überrascht. Doch er will noch mehr: «Die Woche ist noch nicht zu Ende, ich kann jeden hier schlagen.»