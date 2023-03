Der 19-jährige Spanier gewinnt gegen Daniil Medwedew den Final in Indian Wells und löst Novak Djokovic als Nummer 1 ab.

Turniersieg in Indian Wells

Legende: Gewann bereits sein drittes ATP-1000-Turnier Carlos Alcaraz. Keystone/EPA/Ray Acevedo

Carlos Alcaraz ist zurück an der Spitze der Tennis-Weltrangliste. Im Final des mit gut 10 Millionen Dollar dotierten Turniers in der kalifornischen Wüste liess der Spanier dem Russen Daniil Medwedew keine Chance und setzte sich in lediglich 72 Minuten mit 6:3, 6:2 durch.

Dominante Vorstellung

In beiden Sätzen nahm Alcaraz, der in Indian Wells keinen einzigen Satz abgegeben hat, seinem Gegner bei erster Gelegenheit den Aufschlag ab. Er legte zum 3:0 beziehungsweise 4:0 vor und liess sich anschliessend nicht mehr bremsen. «Ich würde sagen, das war das perfekte Turnier», sagte Alcaraz, der den Lauf von Medwedew (19 gewonnene Matches in Serie) auf beeindruckende Weise beendete.

Für die jüngste Weltnummer-1 der Geschichte ist es der achte Turniersieg insgesamt, der dritte bei einem Masters-1000-Event nach seinen Triumphen im letzten Jahr in Madrid und Miami. Alcaraz ist erstmals seit seinem Sieg bei den US Open 2022 wieder die Nummer 1. Er löste Novak Djokovic ab, der beim Turnier in Indian Wells fehlte, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist.