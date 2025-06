Legende: Darf schon wieder eine Trophäe in Empfang nehmen Carlos Alcaraz. Reuters/Peter Cziborra

3 Titel und 18 Siege in Serie: Carlos Alcaraz ist «on fire». Der Spanier besiegte den Tschechen Jiri Lehecka (ATP 30) im Final des Rasenturniers im Londoner Queen's Club mit 7:5, 6:7 (5:7), 6:2 und schloss damit die Vorbereitung auf das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (30. Juni bis 13. Juli) bestmöglich ab.

Letzte Niederlage im April

Der Siegeszug von Alcaraz begann am 9. Mai in Rom auf Sand gegen Dusan Lajovic. Nach dem ATP-1000-Turnier in Italiens Hauptstadt gewann der 22-Jährige aus Murcia auch noch die French Open und nun auf Rasen das ATP-500-Turnier in Queen's.

Der letzte Spieler, der Alcaraz bezwingen konnte, war Holger Rune in Barcelona Mitte April. Was folgte, ist die bisher längste Siegesserie in der noch jungen Karriere von Alcaraz.

Nächstes Ziel: Wimbledon-Hattrick

Mit dem Titel in Queen's hat die Weltnummer 2 ihre Rolle als Topfavorit auf den Wimbledon-Titel untermauert. Im All England Club strebt Alcaraz den Hattrick an, nachdem er das Rasen-Major in den vergangenen 2 Jahren dank Finalsiegen über Novak Djokovic gewinnen konnte.

