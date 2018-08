34 Tage nach dem Wimbledon-Out kehrt Roger Federer in Cincinnati auf die Tour zurück. Er fühlt sich «wunderbar».

Über Comeback und die US Open

Mason ist in Aufruhr dieser Tage. Im Vorort von Cincinnati, wo jedes Jahr im August das wichtigste Vorbereitungsturnier auf die US Open stattfindet, macht endlich wieder der König seine Aufwartung.

Drei Jahre nach seiner letzten (siegreichen) Teilnahme in Ohio ist Rekord-Champion Roger Federer zurück. Sieben Mal hat der inzwischen 37-Jährige in Cincinnati schon triumphiert. Erfolgreicher war die Weltnummer 2 nur bei den Turnieren in Halle (9 Titel), Basel (8) und Wimbledon (8).

Im Vorjahr war Federer zwar ebenfalls nach Cincinnati gereist, hatte dann aber kurzfristig wegen Rückenproblemen Forfait erklärt.

Standortbestimmung gegen Gojowczyk

Genau 34 Tage nach seinem Viertelfinal-Out gegen Kevin Anderson in Wimbledon trifft Federer in der Nacht auf Mittwoch (01:00 Uhr Schweizer Zeit) erstmals in seiner Karriere auf den Deutschen Peter Gojowczyk (ATP 47).

Der Baselbieter freut sich auf die 1. Standortbestimmung nach fünfwöchiger Wettkampfpause. «Ich fühle mich wohl, im Training läuft es wunderbar», erklärt Federer am Tag vor seinem Auftaktmatch. Er sei gespannt, wie der Match verlaufen werde.

Ich kann nicht jedes Turnier gewinnen. Das ist mit 37 Jahren nicht möglich.

So gerne Federer einen 8. Cincinnati-Triumph feiern würde, das Masters-1000-Turnier bleibt für ihn und die anderen Top-Cracks ein Vorbereitungsturnier. «Das Ziel ist es, bei den US Open topfit zu sein. Dort möchte ich mein bestes Tennis zeigen», so Federer.

In die Favoritenrolle möchte sich der Schweizer nicht drängen lassen. Er sagt: «Ein 37-Jähriger sollte eigentlich nicht der Favorit sein.» Und als ob er seiner Aussage Nachdruck verleihen wollte, fügt der 20-fache Grand-Slam-Champion an: «Ich habe die US Open seit 10 Jahren nicht mehr gewonnen.»

Federer versucht, sich weder von den Medien noch von sich selber unter Druck setzen zu lassen. Ähnlich wie bei den Australian Open 2017 will er unbeschwert ins Turnier steigen: «Ich kann nicht jedes Turnier gewinnen. Das ist mit 37 Jahren nicht möglich.»

Resultate ATP Cincinnati

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 14.8.18, 08:32 Uhr