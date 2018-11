Damit hätten wohl die Wenigsten gerechnet: Novak Djokovic (ATP 2) verpasst nach dem umkämpften Halbfinal-Sieg über Roger Federer seinen 4. Turniersieg de suite. Im Final erwies sich der Youngster Karen Chatschanow (ATP 18) als zu stark.

Nach 97 Minuten verwertete der 22-jährige Russe seinen ersten Matchball zum 7:5, 6:4-Sieg. Der Triumph in Paris-Bercy ist Chatschanows bisher grösster Erfolg in seiner noch jungen Karriere und sein 4. Titel auf ATP-Stufe. In diesem Jahr gewann er bereits die Turniere in Marseille und Moskau.

Ausgelaugter Djokovic

Die Partie begann erwartungsgemäss. Djokovic schaffte bereits im 2. Anlauf das Break. Chatschanow reagierte allerdings umgehend und holte sich das Rebreak. Die Entscheidung im Startsatz fiel beim Stand von 5:5, als der Russe dem Serben abermals den Service abnehmen konnte.

Auf den Satzrückstand fand Djokovic keine Antwort mehr. Der Serbe wirkte nach dem über 3 Stunden langen Halbfinal gegen Federer am Samstag entkräftet. Ein Break zum 2:1 reichte Chatschanow, um den Sieg nach Hause zu servieren.

Trösten kann sich Djokovic damit, dass er am Montag auf den Tennis-Thron zurückkehrt. Chatschanow seinerseits macht in der Weltrangliste einen Sprung auf Rang 11.

