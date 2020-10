Ungewollt in den Schlagzeilen

Legende: Wird erstmals Vater Alexander Zverev. Keystone

Alexander Zverev hat eine schwierige Woche hinter sich. Zuerst wurde bekannt, dass seine ehemalige Lebenspartnerin von ihm schwanger ist, dann erhob eine andere Ex-Freundin schwere Anschuldigungen: Nun hat die Weltnummer 7 auf Instagram reagiert.

Olga Scharypowa hatte Zverev am Mittwoch öffentlich vorgeworfen, ihr gegenüber handgreiflich geworden zu sein. Laut der Russin habe Zverev im August 2019 in New York versucht, sie «mit einem Kissen zu würgen». Der deutsche Topspieler schrieb zu den Vorwürfen: «Das macht mich traurig. Die Vorwürfe entsprechen schlicht nicht der Wahrheit.»

Zverev bestätigt Schwangerschaft

Er bezeichnete die vergangenen Tage als «herausfordernd». Denn gleichentags hatte Brenda Patea – eine andere Ex-Freundin – öffentlich gemacht, ein Kind von Zverev zu erwarten. Dies bestätigte der Hamburger nun ebenfalls. «Ich werde mit 23 Jahren Vater. Und ich freue mich sehr auf das Kind. Ich will meiner Verantwortung als Vater gerecht werden. Wir werden uns gemeinsam um den kleinen Menschen kümmern», schrieb er.