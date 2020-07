Das geplante ATP-Turnier vom 14. bis 21. August in Washington wurde abgesagt. Die US Open sollen hingegen weiter stattfinden.

US Open hält an Plänen fest

Die erhoffte Wiederaufnahme der ATP-Tour verschiebt sich weiter. Das geplante Turnier in Washington vom 14. bis 21. August wurde am Dienstag abgesagt.

«Leider gibt es im Moment noch zu viele Faktoren, die ausserhalb unserer Kontrolle liegen», sagte ATP-Boss Andrea Gaudenzi. Innerhalb der kommenden zwei Wochen wolle man weitere Informationen zum Turnierplan bis Ende des Jahres mitteilen.

US-Open-Organisatoren halten an Turnier fest

Die ATP begründete die Absage des Turniers in Washington nach fünfmonatiger Zwangspause vor allem mit den internationalen Reisebeschränkungen und der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus. Zuletzt stiegen die Infektionszahlen in vielen Teilen der USA wieder rasant an.

Auf die US Open (und das nach New York verlegte Turnier in Cincinnati) hat die Absage laut den Organisatoren keinen Einfluss. Man werde ein sicheres und kontrolliertes Umfeld für die Spieler und deren Begleiter schaffen, hiess es in einem Statement.

Die WTA-Tour plant ihren Start am 3. August mit dem Turnier in Palermo.