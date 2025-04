Am ersten Tag der French Open 2025 wird der Spanier in Paris an einer Gala verabschiedet.

Legende: Sagt ein letztes Mal «au revoir» Rafael Nadal. Frey/TPN/Getty Images

Im November beendete Rafael Nadal am Davis-Cup-Finalturnier gegen die Niederlande seine Karriere. Gefeiert wurde er in Malaga bereits gebührend. Doch ein halbes Jahr später werden noch einmal Tränen der Rührung fliessen: Denn am 25. Mai, dem Eröffnungstag der French Open, wird es eine weitere Ehrung geben.

Am Ort, wo Nadal 14 Major-Titel gewinnen konnte, soll sich der Kreis schliessen: «Rafa hat die Geschichte der French Open in vielerlei Hinsicht geprägt. Wir wollen, dass die Ehrung etwas Aussergewöhnliches wird», kündigte French-Open-Direktorin Amélie Mauresmo an.

Eine gemeinsame Geschichte

Nadal hat bereits eine Statue in den Gassen des Sandplatz-Turniers stehen. Er wird zudem künftig auch in einer Ausstellung im Turniermuseum zu sehen sein und seine Stimme im offiziellen French-Open-Trailer leihen. «Rafael Nadal und Roland Garros sind unzertrennlich. Wir haben eine lange gemeinsame Geschichte», huldigt Gilles Moretton, Präsident des französischen Tennisverbands. Nadals letzter Auftritt bei Roland Garros war 2024, als er in Runde 1 Alexander Zverev unterlag.