Mit dem Finalsieg über Novak Djokovic und dem erstmaligen Triumph bei den ATP Finals feierte Alexander Zverev den bisher grössten Erfolg seiner noch jungen Karriere. Zu diesem Zeitpunkt war der Deutsche 21 Jahre und 212 Tage alt. Seine Karriere-Bilanz:

9 Titel auf ATP-Stufe, davon 3 an ATP-1000-Turnieren

1 Titel bei den ATP Finals

23 Siege gegen Top-10-Spieler

Aktuelle Klassierung: 4

Generationen-Vergleiche zu ziehen ist im Tennis bekanntlich keine einfache Sache. Dennoch ist es interessant zu wissen, welche und wie viele Titel die «Big Four» der letzten Dekade im Alter von 21 Jahren und 212 Tagen bereits auf dem Konto hatten.

Roger Federer

6 Titel auf ATP-Stufe, davon 1 an ATP-1000-Turnieren

Beste Klassierung: 4

Der Schweizer erreichte das heutige Alter Zverevs im März 2003. Den Durchbruch schaffte Federer allerdings erst kurz darauf. Im Juli gewann er in Wimbledon sein 1. Grand-Slam-Turnier, wenige Monate später stemmte der Baselbieter die Trophäe der ATP-Finals erstmals in die Höhe. Im Februar 2004 erklomm Federer zum ersten Mal den Tennis-Thron.

Rafael Nadal

23 Titel auf ATP-Stufe, davon 9 an ATP-1000-Turnieren

Beste Klassierung: 2

Mit 21 Jahren und 212 Tagen hatte Nadal bereits 3 «Coupe des Mousquetaires» von den French Open in seiner Vitrine stehen. Eine seiner bis heute imposantesten Saisons spielte der Spanier 2005 im Alter von 19 Jahren, als er 11 Turniere gewinnen konnte. Bis heute schaffte er es nicht, diese Leistung zu wiederholen.

Novak Djokovic

11 Titel auf ATP-Stufe, davon 4 an ATP-1000-Turnieren

Beste Klassierung: 3

Der Serbe holte 2008 seinen ersten Titel an den ATP Finals, ebenfalls in seinem 22. Lebensjahr. In derselben Saison triumphierte Djokovic bei den Australian Open erstmals an einem Major-Turnier. Zudem gewann er die ATP-1000-Events von Indian Wells und Rom.

Andy Murray

8 Titel auf ATP-Stufe, davon 2 an ATP-1000-Turnieren

Beste Klassierung: 4

Auch der Schotte zeigte mit 21 Jahren eine seiner stärksten Saisons. Dafür sprechen zum einen die beiden ATP-1000-Titel in Cincinnati und Madrid (damals noch auf Hartplatz) im Jahr 2008. Zum anderen bezwang Murray später im US-Open-Halbfinal zum ersten Mal im 6. Anlauf Nadal. Seinen ersten Grand-Slam-Final verlor er aber klar gegen Federer.

Sendebezug: SRF info, sportlive, 18.11.2018, 19:00 Uhr