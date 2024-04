Rafael Nadal ist sich nicht sicher, ob er die French Open (Start Ende Mai) bestreiten kann.

«Wenn ich in Paris so ankomme, wie ich mich heute fühle, werde ich nicht spielen», sagte der 37-Jährige am Mittwoch vor dem Start in Madrid, wo er zum 20. Mal antritt (5 Siege). «Wir werden sehen, was passiert. Die Welt geht nicht unter, wenn ich nicht spiele. Ich habe auch noch die Olympischen Spiele vor mir.»

Die Tennis-Bewerbe der Spiele im Sommer finden ebenfalls auf der Anlage am Bois de Boulogne statt, wo Nadal 14 seiner 22 Grand-Slam-Siege eingeheimst hat.

Legende: Weit entfernt von seiner Topform Rafael Nadal. Keystone/EPA/Sergio Perez

Generationenduell in Madrid

Der Spanier, der kürzlich in Barcelona nach dreimonatiger Pause auf die Tour zurückgekehrt war, hat seinen Rücktritt auf Ende Jahr angekündigt. In Madrid tritt er auch an, um sich von den einheimischen Fans zu verabschieden. «Es ist wichtig, dass ich hier, wo ich grossartige Momente hatte, zum letzten Mal spiele. Das bedeutet mir sehr viel.»

Zum Auftakt trifft der Mallorquiner am Donnerstag auf den erst 16-jährigen US-Amerikaner Darwin Blanch.