Viertelfinal in Marseille

Legende: Muss die Koffer packen Stan Wawrinka. Keystone/AP/Peter De Jong

Stan Wawrinka (ATP 105) hat in Marseille den ersten Halbfinal-Einzug auf der ATP-Tour seit letztem September (in Metz) deutlich verpasst. Der Romand war beim 2:6, 3:6 gegen Wildcard-Inhaber Arthur Fils (ATP 118) erschreckend chancenlos.

Der 18-jährige Franzose Fils, der bereits vor zwei Wochen in Montpellier überraschend in den Halbfinal vorgestossen war, liess sich von seinem über doppelt so alten und reich dekorierten Gegner überhaupt nicht beeindrucken. Im ersten Aufschlagsspiel liess er zwar drei Breakchancen zu, die Wawrinka jedoch nicht nutzen konnte.

Wawrinka kommt nicht auf Touren

Danach zeigte sich der Lokalmatador bei eigenem Service abgeklärt und spielte auch seine Frische aus: Während Wawrinka im Achtelfinal gegen Richard Gasquet erst nach knapp zweieinhalb Stunden hatte reüssieren können, hatte Fils aufgrund des Rückzugs von Jannik Sinner eine Erholungspause bekommen. Fils realisierte ein Doppelbreak und hatte den 1. Satz damit in der Tasche.

Im 2. Durchgang erwischte Wawrinka einen veritablen Fehlstart und musste sich den Aufschlag gleich im ersten Game abnehmen lassen. Nach nur 66 Minuten Spielzeit beendete der Lausanner die Partie gleich selbst: Beim 6. Matchball unterlief ihm ein Doppelfehler.

Trotz der Niederlage wird Wawrinka nächste Woche erstmals seit Januar 2022 wieder in den Top 100 der Weltrangliste vertreten sein.