Carlos Alcaraz gibt gegen Pablo Carreno Busta keinen Satz ab und steht bei den Swiss Indoors in den Halbfinals.

Dort trifft der Spanier auf Félix Auger-Aliassime, der Alexander Bublik ausschaltete.

Auch Holger Rune aus Dänemark steht in der Runde der letzten Vier.

Nach dem Marathon-Game schlägt Alcaraz zu

Carlos Alcaraz hat bei seiner ersten Basel-Teilnahme auf überzeugende Art und Weise die Halbfinals erreicht. Die Nummer 1 der Welt besiegte im spanischen Viertelfinal-Duell seinen Kumpel Pablo Carreno Busta in 99 Minuten mit 6:3, 6:4. In einem attraktiven Duell verpasste Alcaraz in einem 13-minütigen Marathon-Game zwar das vielleicht vorentscheidende Break zum 4:3 im 2. Satz. Doch in der Folge zeigte der 19-Jährige, weshalb er ganz an der Spitze steht. Mit einem einminütigen Servicegame stellte er auf 4:4, ehe er Carreno Busta zum 5:4 breakte. Danach servierte Alcaraz den Match nach Hause. In den Halbfinals trifft der Schützling von Juan Carlos Ferrero auf den Kanadier Félix Auger-Aliassime.

Bublik kann Auger-Aliassime zu wenig fordern

Nach seinem 6:1, 6:0 im Achtelfinal gegen Miomir Kecmanovic (SRB) sprach Félix Auger-Aliassime «von einem der besten Matches der ganzen Karriere». Einen Tag später liess der Kanadier (ATP 9) bei den Swiss Indoors einen weiteren überzeugenden Auftritt folgen. Auch gegen Alexander Bublik aus Kasachstan (ATP 38) kam der 22-Jährige in zwei Sätzen durch und gewann mit 6:2, 6:3. Dabei liess Auger-Aliassime keinen einzigen Breakball zu. Mit seinem 4. Service-Durchbruch der Partie stellte er nach 71 Minuten den Halbfinal-Einzug sicher.

Rune bleibt ohne Satzverlust

Am späten Freitagabend komplettierte Holger Rune das Halbfinal-Tableau in Basel. Auch im 3. Spiel blieb der Däne (ATP 25) ohne Satzverlust. Gegen den französischen Qualifikanten Arthur Rinderknech (ATP 51) setzte sich der 19-Jährige mit 7:6 (7:0), 6:2 durch. Nach dem zu null verlorenen Tiebreak des engen 1. Satzes liess der Widerstand von Rinderknech sichtlich nach. Rune trifft nun am Samstag auf Wawrinka-Bezwinger Roberto Bautista Agut, der im Turnierverlauf ebenfalls noch keinen Satz abgegeben hat.