Viertelfinals in Gstaad

Matteo Berrettini (ITA/ATP 15) dreht die Partie gegen Pedro Martinez (ESP/ATP 52) und gewinnt in drei Sätzen.

Im Halbfinal trifft er auf Dominic Thiem (AUT/ATP 274), der Juan Pablo Varillas (PER/ATP 115) mit 6:4, 6:3 schlägt.

Mit Casper Ruud (NOR/ATP 5) steht auch der Vorjahressieger in der Runde der letzten Vier.

Mit dem Ausscheiden vor Augen drehte Matteo Berrettini auf. Nach verlorenem Startsatz (3:6) lag er im Tiebreak des 2. Durchgangs mit 1:5 zurück. Dann zeigte der Italiener jedoch sein bestes Tennis. Er holte sich 6 Punkte in Folge und gewann den 2. Satz doch noch.

Pedro Martinez konnte auf diesen Rückschlag nicht mehr reagieren. Gleich drei Mal musste er im Entscheidungssatz seinen Aufschlag abgeben, verlor diesen mit 1:6. Berrettini zieht in den Halbfinal ein und trifft dort am Samstag auf Dominic Thiem.

01:10 Video Berrettini: «War kurz davor auszuscheiden» Aus Sport-Clip vom 22.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden.

Thiem trotzt Schwächephase

Mit 2 Breaks und ziemlich komfortabel führte der Österreicher im 1. Satz mit 5:2. Dann folgte jedoch der Einbruch: Gleich 9 Punkte in Serie verlor der Österreicher, Juan Pablo Varillas kam wieder bis auf 5:4 ran. Im entscheidenden Moment war Thiem dann aber wieder da. Nach einem abgewehrten Breakball nutzte er seinen ersten Satzball zum Satzgewinn.

Auch im 2. Durchgang musste der US-Open-Champion von 2020 einen Umweg gehen. Erneut kassierte Thiem beim Stand von 5:2 ein Break. Mit dem direkten Rebreak zum 6:3 holte er sich Satz und Match dann aber doch noch. Für Thiem, der eine lange Leidenszeit hinter sich hat, ist es erst der 5. Erfolg in diesem Jahr.

Schliessen 00:27 Video Thiem nutzt seinen dritten Matchball Aus Sport-Clip vom 22.07.2022. abspielen. Laufzeit 27 Sekunden. 03:37 Video Thiem: «Denke, ich bin auf einem guten Weg» Aus Sport-Clip vom 22.07.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 37 Sekunden.

Ruud in 2 Sätzen

Im Halbfinal steht mit Casper Ruud auch der Sieger des Vorjahres. Der norwegische Sandspezialist gab gegen Jaume Munar (ATP 63) in beiden Sätzen je einen Break-Vorsprung her, behielt in der Kurzentscheidung aber jeweils die Oberhand. Nach 2:17 Stunden stand der 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)-Sieg fest.

In der Runde der letzten Vier trifft Ruud auf Albert Ramos-Vinolas (ESP/ATP 40), der den Chilenen Nicolas Jarry (ATP 118) in drei Sätzen niederrang. Damit sind im Berner Oberland unter den Halbfinalisten lauter ehemalige Sieger vertreten.