Der Kroate konnte an den Swiss Indoors schon mehrfach überzeugen. Auch dieses Jahr will er wieder für Furore sorgen.

Mit Basel verbindet Marin Cilic gute Erinnerungen. Vor zwei Jahren konnte er das Turnier am Rheinknie gewinnen. Im Vorjahr scheiterte er erst im Halbfinal am Argentinier Juan Martin Del Potro. Auch für die Ausgabe 2018 ist der Kroate zuversichtlich: «Ich fühle mich hier immer gut und die Bedingungen liegen mir.»

Ich hoffe, dass ich auch mental bereit sein werde.

In den letzten Wochen lief es für den US-Open-Sieger von 2014 allerdings nicht nach Wunsch. In Tokio und in Schanghai musste er jeweils schon früh die Segel streichen. «Deshalb bin ich motiviert, mich in Basel wieder von einer besseren Seite zu zeigen», so Cilic. «Physisch fühle ich mich gut und ich bin motiviert. Ich hoffe, dass ich auch mental bereit sein werde.»

Grosse Prognosen will der 30-Jährige vor Turnierstart aber nicht machen. Die Konkurrenz sei bei einem ATP-500-Turnier immer stark. Zudem würden indoor oft wenige Punkte die Matches entscheiden. «Ich versuche vor allem, mich auf mich selbst zu konzentrieren. Das Wichtigste ist, dass ich gut spiele.»

Es wird eine grosse Herausforderung.

Seine beste Leistung wird Cilic bereits in der Startrunde abrufen müssen. Erstmals überhaupt bekommt er es mit dem 19-jährigen Kanadier Denis Shapovalov zu tun. «Er ist ein grossartiger Spieler mit einem guten Aufschlag und einer guten Vorhand. Es wird eine grosse Herausforderung und ich freue mich darauf.»

Freuen würde sich Cilic auch über ein Duell mit Lokalmatador Roger Federer. Es wäre in Basel eine Premiere. «Wir sind in unterschiedlichen Tableau-Hälften. Das würde bedeuten, dass wir erst im Final aufeinandertreffen. Dann wäre es eine grossartige Woche für mich.»

Sendebezug: SRF zwei, sportpanorama, 21.10.18, 18:30 Uhr