J.J. Wolf hat auf der ATP-Tour noch keine grossen Stricke zerrissen. In Miami schlug er dafür einen unglaublichen Winner.

Stefanos Tsitsipas (ATP 5) hatte den Punkt gegen Ende des 2. Satzes gegen J.J. Wolf wunderbar vorbereitet: Der Grieche hetzte den 23-jährigen Amerikaner von Ecke zu Ecke und stürmte dann mit einem Rückhand-Ball ans Netz. Wolf, ein auf Position 167 rangierter Qualifikant, sprintete dem Ball entgegen und streckte sich mit einem grossen Ausfallschritt nach dem Spielobjekt.

Doch statt die Filzkugel mit der beidhändigen Rückhand irgendwie noch ins Feld zu befördern, schlug Wolf den Ball als Rechtshänder mit links millimetergenau der Linie entlang an Tsitsipas vorbei ins Feld. Die Zuschauer – und wohl auch die beiden Spieler auf dem Court – trauten ihren Augen nicht.

Trotz seinem Schlag des Jahres schied Wolf beim ATP-1000-Turnier in Miami in der 2. Runde mit 4:6, 7:6 (7:5), 1:6 aus. Sein «Winner mit der falschen Hand» dürfte jedoch den Weg in manch einen Saison-Rückblick finden.