Wawrinka nach Kurzeinsatz im Viertelfinal

Heute, 18:56 Uhr

Stan Wawrinkas erster Auftritt am ATP-Turnier in Genf war nur von kurzer Dauer. Gegner Rogerio Dutra Silva verletzte sich am Knöchel und musste aufgeben.

Wawrinkas Auftaktmatch in Genf endet vorzeitig 0:44 min, vom 24.5.2017 Beim Stand von 5:2 für Wawrinka ging es für den Brasilianer nicht mehr weiter. Der Schweizer hatte das Break zum 4:2 realisiert, kurze Zeit später verletzte sich Dutra Silva. Die Nummer 78 der Welt versuchte es zwar noch einmal mit dick einbandagiertem Knöchel – vergeblich. Bild in Lightbox öffnen. Der topgesetzte Wawrinka (ATP 3) trifft im Viertelfinal nun auf den Amerikaner Sam Querrey (ATP 28). Der Romand liegt im Head-to-Head mit 4:1 vorne. Nummern 3 und 4 ausgeschieden Mit Albert Ramos-Viñolas ist in Genf Wawrinkas potenzieller Halbfinalgegner in der 2. Runde gescheitert. Der als Nummer 3 gesetzte Spanier unterlag Andrej Kusnezow in zwei Sätzen. Für Ramos-Viñolas (ATP 20) ist das 5:7, 1:6 gegen den Russen die dritte Startniederlage in Folge, nachdem er zuvor in Monte Carlo den Final erreicht und unter anderen Andy Murray bezwungen hatte. Mit John Isner (4:6, 7:6, 3:6 gegen den Deutschen Mischa Zverev) scheiterte in der unteren Tableau-Hälfte auch die Nummer 4 des Turniers.

ste/sda