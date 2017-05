Wawrinka nach Steigerungslauf im Halbfinal

Heute, 20:13 Uhr

Stan Wawrinka hat beim ATP 250 Turnier in Genf die Halbfinals erreicht. Er besiegte den Amerikaner Sam Querrey in 3 Sätzen mit 4:6, 7:5 und 6:2. Der Romand kam nach einem missratenen Auftakt noch rechtzeitig in Fahrt.

Bild in Lightbox öffnen. Stotternd – warm gelaufen – wie geschmiert: So präsentierte sich das Spiel von Stan Wawrinka im Viertelfinal gegen Sam Querrey. Nach einem verkorksten Auftakt setzte der Romand im dritten Satz vor Heimpublikum zur Kür an. Der Steigerungslauf: 1. Satz : Der Schweizer muss sich zum 2:3 breaken lassen und erholt sich vorerst nicht davon. Die Unzufriedenheit über die eigene Leistung bekommt auch das Racket des Lausanners zu spüren.

: Der Schweizer muss sich zum 2:3 breaken lassen und erholt sich vorerst nicht davon. Die Unzufriedenheit über die eigene Leistung bekommt auch das Racket des Lausanners zu spüren. 2. Satz : Das Break zum 1:0 von Querrey beantwortet der Romand umgehend mit dem Rebreak. In der Folge übernimmt Wawrinka das Spieldiktat und schafft den Service-Druchbruch zum 7:5.

: Das Break zum 1:0 von Querrey beantwortet der Romand umgehend mit dem Rebreak. In der Folge übernimmt Wawrinka das Spieldiktat und schafft den Service-Druchbruch zum 7:5. 3. Satz: Der Schweizer nimmt den Schwung des Satzausgleichs mit und schlägt nun Winner um Winner. 6:2 lautet das klare Verdikt. Gegen Russen oder Deutschen Der Gegner von Wawrinka im Halbfinal vom Freitag ist derweil noch nicht bekannt. Er wird entweder Andrej Kusnezow (Russ) oder Cedrik-Marcel Stebe (De) heissen.

