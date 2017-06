Wawrinka und Rasen – das kann sehr wohl passen

Wawrinka ist mit der Unterlage Rasen bisher noch nie wirklich warm geworden. «Dabei hat er durchaus das Spiel dafür», findet SRF-Tennisexperte Heinz Günthardt. Was also wird Queen's und danach Wimbledon bringen?

Bei 12 Wimbledon-Teilnahmen kam Wawrinka noch nie über die Viertelfinals hinaus

18:12 – an keinem Major-Event ist seine Matchbilanz annähernd so schlecht

Die «All England Championships» sind der einzige Grand-Slam-Titel, der in der Trophäensammlung des Waadtländers noch fehlt

Auch im Queen's Club, seinem einzigen Vorbereitungsturnier, haperte es bislang: In den letzten 2 Jahren resultierte dort nur ein Sieg

Wawrinkas Wimbledon-Bilanz Jahr

Abschneiden

Bezwinger Resultat 2016 2. Runde

Juan Martin Del Potro

6:3, 3:6, 6:7, 3:6

2015 Viertelfinal Richard Gasquet

4:6, 6:4, 6:3, 4:6, 9:11

2014 Viertelfinal

Roger Federer

6:3, 6:7, 4:6, 4:6

2013 1. Runde Lyeton Hewitt

4:6, 5:7, 3:6

2012 1. Runde

Jürgen Melzer

6:3, 6:7, 6:2, 4:6, 6:8

2011 2. Runde

Simone Bolelli

6:7, 3:6, 6:7

2010 1. Runde

Denis Istomin

7:6, 1:6, 6:2, 6:7, 3:6

2009 Achtelfinal Andy Murray

6:3, 3:6, 3:6, 7:5, 3:6

2008 Achtelfinal Marat Safin 4:6, 3:6, 7:5, 1:6 2007 1. Runde MIchael Llorda 4:6, 4:6, 1:6 2006 3. Runde Marlo Ancic 6:7, 7:6, 1:6, 3:6 2005 1. Runde Fabrice Santore 2:6, 7:6, 5:7, 1:6

Rasen ist ein Belag, der auf der Tour nur selten bespielt wird. «Darum verfügt man nicht über die gleichen Erfahrungen. Man bekommt weniger Chancen, um sich wohl zu fühlen», erläutert SRF-Tennisexperte Heinz Günthardt. Kommt dazu, dass der 32-Jährige auf Gras noch immer auf der Suche nach dem absoluten Erfolgserlebnis ist.

Was also fehlt, dass «Stan the Man» nach der erfolgreichen Mission in Paris seine Fähigkeiten auch auf Rasen entfalten kann? Günthardts Antwort dazu gibt's im Audio.

Auf Rasen ist eine offensive Spielweise entscheidend. «Auf Sand kann man sich auch über den Kampf in einen Match reinbeissen. Das ist auf Rasen schwieriger, vor allem gegen ausgewiesene Spezialisten. Man darf nicht zögern», weiss Günthardt.

Die besten Ballwechsel bei Wawrinka - Federer in Wimbledon 2014

Gegen Federer einst nahe dran

Der Experte hat starke Rasen-Matches von Wawrinka in Erinnerung – etwa jenen vor 3 Jahren im Viertelfinal gegen Roger Federer. «Damals servierte er hervorragend und dominierte die ersten beiden Sätze. Er hätte mit 2:0 in Führung gehen sollen.» Doch stattdessen glich der «Maestro» im Tiebreak zum 1:1 aus, sein Davis-Cup-Kumpel Wawrinka brach in der Folge auseinander. Wieder erwähnt Günthardt das «Vertrauen als Schlüssel».

Wie schätzt Günthardt Wawrinkas Aussichten bei dessen 13. Start in Wimbledon ein?

In der letzten Saison noch konnte der kurzfristig verpflichtete Richard Krajicek seinem Schützling nicht die gewünschten Impulse vermitteln. In Bezug auf das neue Experiment mit Paul Annacone sagt Günthardt: «In diesem Bereich hat vieles mit Psychologie zu tun. Stan denkt, dass Paul ihm helfen könne, weil dieser damals bei Sampras' Wimbledon-Triumphen dabei war. Dieser Glaube allein kann etwas bringen. Man spricht vom Placebo-Effekt.»

Zum Schluss blickt Günthardt auf das Vorbereitungsturnier im Queen's Club voraus, wo Wawrinka in der 1. Runde auf Stuttgart-Finalist Feliciano Lopez (Sp/ATP 32) trifft.

