Wawrinka gab den Entscheid kurz nach seinem in zweieinhalb Stunden erkämpften Sieg über Frances Tiafoe bekannt. Er habe sich im allerletzten Game gegen den Amerikaner am Rücken verletzt. Bis zum geplanten Matchbeginn am Freitagnachmittag werde er sich nicht ausreichend erholen.

Damit fällt der von den Schweizer Fans ersehnte Schlager ins Wasser. Es wäre das 27. Duell zwischen Federer und Wawrinka auf der Tour gewesen (Head-to-Head: 23:3 für Federer).

Federer schon im Halbfinal

Der Baselbieter steht damit kampflos im Halbfinal. Sein Gegner wird am Freitagabend zwischen Stefanos Tsitsipas und Filip Krajnovic ermittelt.

Das revidierte Programm auf dem Center Court: