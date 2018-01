Weitere Absage: Murray muss für Brisbane passen

Nach der Absage von Rafael Nadal gibt auch Andy Murray Forfait für Brisbane. Der Brite leidet an anhaltenden Hüftproblemen.

Die Rückkehr von Andy Murray auf die ATP-Tour verzögert sich. Der Brite muss seine Teilnahme am 250er-Turnier in Brisbane von dieser Woche absagen. «Ich bin sehr enttäuscht, dass ich mich vom Turnier zurückziehen muss. Aber ich kam zum Schluss, dass ich noch nicht bereit bin, mich mit den Besten zu messen», sagte Murray in einem offiziellen Statement.

Murrays letzter Ernstkampf

Lange Pause

Hüftprobleme plagen Murray nun schon länger. Seinen letzten Ernstkampf hat er vor einem halben Jahr in Wimbledon bestritten, als er im Viertelfinal an Sam Querrey gescheitert war. Seither hat der 30-jährige Schotte lediglich Einsätze bei Exhibitions bestritten.

Vergangene Woche legte er auf dem Weg nach Australien einen Zwischenstopp in Abu Dhabi ein, konnte beim Show-Event seinen Trainingsrückstand jedoch nicht kaschieren. Mittlerweile ist die frühere Weltnummer 1 im Ranking auf Position 16 zurückgefallen.

Operation als Lösung?

Mittlerweile überlegt sich Murray, die konservative Behandlung der Hüfte zu beenden und sich einer Operation zu unterziehen, wie er auf Instagram schrieb.