Legende: Schlug letztmals 2023 in Basel auf Taylor Fritz. imago images/Camilla Stolen

Nach der Bekanntgabe des Quintetts Ben Shelton (USA/ATP 7), Holger Rune (DEN/ATP 8), Arthur Fils (FRA/ATP 15), Jakub Mensik (CZE/ATP 17) und Joao Fonseca (BRA/ATP 57) haben 3 weitere Spieler ihre Teilnahme an den Swiss Indoors bestätigt. Auch Taylor Fritz (USA/ATP 4), Casper Ruud (NOR/ATP 11) und Denis Shapovalov (CAN/ATP 28) werden am ATP-500-Turnier in Basel antreten.

Fritz stand zuletzt in Wimbledon im Halbfinal, wo er Carlos Alcaraz in 4 hartumkämpften Sätzen unterlegen war. An den US Open vor einem Jahr war er gar bis in den Final vorgestossen, musste dort aber Jannik Sinner den Vortritt lassen. Ruud wurde zuletzt durch eine Verletzung ausgebremst, will am Rheinknie zur alten Form zurückfinden. Und Shapovalov bestätigte seine aufsteigende Form mit dem Turniersieg in Los Cabos (MEX) vor einigen Tagen.

Mit 3 Top-10-Spielern und 3 Top-20-Spielern zeichnet sich ein hochkarätiges Line-up in Basel ab. Das Teilnehmerfeld wird bis zur Entrylist-Deadline vom 22. September 2025 vervollständigt. Die Vergabe der Wildcards erfolgt frühestens nach dem US Open.