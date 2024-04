Wawrinka auch in Bukarest nur mit Kurzauftritt

Legende: Stand nur kurz im Fokus Stan Wawrinka. Keystone/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Für Stan Wawrinka wäre in der rumänischen Hauptstadt gegen den Portugiesen Nuno Borges mehr möglich gewesen. Er startete gut in die Partie, schaffte beim Stand von 3:2 im ersten Satz das Break und gab den Vorteil nicht mehr aus der Hand.

Auch im zweiten Satz war der Romand am Drücker, hatte sowohl im zweiten als auch im fünften Aufschlagspiel seines zwölf Jahre jüngeren Gegenübers zwei Breakchancen. Er konnte jedoch keine davon verwerten und musste seinerseits bei letzter Gelegenheit den Aufschlag abgeben.

5. Erstrunden-Niederlage in 7 Turnieren

Der dritte Satz war schliesslich eine klare Angelegenheit für den als Nummer 7 gesetzten Portugiesen, der an den Australian Open bis in die Achtelfinals vorgestossen war. Am Ende setzte es für Wawrinka nach etwas mehr als 2 Stunden ein 6:3, 5:7, 2:6 ab.

Für Wawrinka war es im siebten Turnier des Jahres bereits die fünfte Erstrundenniederlage.