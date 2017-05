Weltnummer 1 Murray unterliegt «Lucky Loser»

Der Brite Andy Murray ist beim ATP-1000-Turnier in Madrid bereits im Achtelfinal ausgeschieden. Die Weltnummer 1 blieb an Youngster Borna Coric hängen.

Weniger als 24 Stunden nach Stan Wawrinka hat es in Madrid auch Andy Murray erwischt. Der Brite unterlag dem auftstrebenden Kroaten Borna Coric (ATP 59) mit 3:6, 3:6.

« Ich habe wohl einfach perfekt gespielt. » Borna Coric



Vor allem im ersten Satz spielte Murray weit unter seinen Möglichkeiten. Coric scheint der Weltnummer 1 allerdings auch nicht sonderlich zu liegen – bereits 2015 unterlag Murray dem 20-Jährigen in Dubai mit 3:6, 1:6. In Madrid war der Kroate als erster «Lucky Loser» ins Hauptfeld nachgerutscht.

«Es fühlt sich grossartig an», gestand Coric nach der Partie. «Ich weiss nicht, wie ich es geschafft habe; ich habe wohl einfach perfekt gespielt.»

Tief dauert an

Diese Niederlage unterstreicht, dass Murray in dieser Saison bislang nur entfernt an den Spieler erinnert, der im Herbst 2016 den Weltranglistenthron bestieg. Nur gerade einen Titel konnte er heuer gewinnen, im März in Dubai.