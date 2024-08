Per E-Mail teilen

Legende: Wurde positiv getestet Jannik Sinner. IMAGO / USA TODAY Network

Während des Hartplatzturniers in Indian Wells im März wurde Jannik Sinner positiv auf geringe Mengen eines Metaboliten von Clostebol, einem verbotenen anabolen Steroid, getestet. Das gab die International Tennis Integrity Authority (ITIA) am Dienstag bekannt.

Gleichzeitig gab die ITIA bekannt, dass kein Fehlverhalten von Sinner festzustellen war. Der positive Test sei darauf zurückzuführen, dass ein Betreuer einen Spray, der Clostebol enthielt, zur Behandlung einer Wunde verwendet habe.

Punkte verloren

Sinner wird als Folge des positiven Tests zwar nicht gesperrt, verliert aber seine gewonnenen Weltranglistenpunkte sowie das Preisgeld vom Turnier in Indian Wells. Der Italiener erklärte in einem Statement, dass er weiterhin alles tun werde, um die Anti-Doping-Regularien einzuhalten.

Sinner, der die Weltrangliste anführt, hat gerade das Turnier von Cincinnati gewonnen und geht als einer der Favoriten in die in der kommenden Woche beginnenden US Open.