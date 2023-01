Legende: Nicht in Melbourne dabei Carlos Alcaraz. imago images/Xinhua

Carlos Alcaraz muss weiter auf seine Rückkehr auf die Tennis-Bühne warten. Der Weltranglistenerste aus Spanien teilte am Freitagabend mit, dass er die Australian Open verpassen wird. Das 1. Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt in 10 Tagen in Melbourne.

Wie der 19-Jährige auf Twitter mitteilte, habe er sich in der Vorbereitung einen Muskelriss im rechten Oberschenkel zugezogen. «Ich habe sehr hart gearbeitet. Es ist ein schwieriger Moment, aber ich muss optimistisch sein, mich erholen und nach vorne schauen», schrieb der US-Open-Sieger von 2022.

Alcaraz hatte Ende der letzten Saison bereits die ATP Finals verpasst. Damals musste die jüngste Nummer 1 der Geschichte wegen eines Muskelrisses in der Bauchdecke pausieren. Vor 1 Jahr hatte er in Melbourne die 3. Runde erreicht.

