Die erste der drei Wildcards des Geneva Open wurde an Daniil Medwedew vergeben. Der Weltranglisten-Zweite wird in Genf sein Comeback geben, nachdem er sich im vergangenen Monat einer Operation zur Behandlung eines Leistenbruchs unterzogen hatte.

Der Russe war nach seinem Finaleinzug an den Australian Open am 22. Februar dieses Jahres die 27. Weltnummer 1 der Geschichte geworden, musste diese Position mittlerweile aber wieder an Novak Djokovic abgeben. Der 26-jährige Medwedew hat 13 Titel in seinem Palmarès, darunter mit den US Open 2021 einen Grand-Slam-Triumph.

Auch Ruud und Shapovalov dabei

Neben Medwedew stehen mit Titelverteidiger Casper Ruud (ATP 7) und dem Finalisten der Ausgabe 2021 Denis Shapovalov (ATP 16) zwei weitere Aufstrebende der neuen Tennis-Generation in Genf am Start. Zudem wird auch Grand-Slam-Sieger Dominic Thiem dabei sein.

Die Geneva Open finden vom 14. bis 21. Mai auf den Plätzen des TC Genève im Parc des Eaux-Vives statt.