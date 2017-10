Wenig überraschend: Federer sagt für Paris-Bercy ab

Roger Federer verzichtet auf das am Montag beginnende ATP-1000-Turnier in Paris. Damit ist praktisch sicher, dass Rafael Nadal das Jahr als Nummer 1 beenden wird.

Federer: «Die Jagd auf die Nummer 1 ist abgesagt» 1:04 min, vom 29.10.2017

Federer hat am Sonntag in Basel seinen 7. Turniersieg der Saison feiern können. Nun gibt er den in 2 Wochen beginnenden ATP-Finals in London Priorität und verzichtet auf das Hallenturnier von kommender Woche in Paris.

Die Absage hat Konsequenzen auf das Jahresranking: Rafael Nadal, die momentane Nummer 1 der Welt, benötigt nun nur noch einen Saisonsieg, um bis Ende Jahr an der Rankingspitze zu stehen. Ob er diesen einen Sieg in Paris oder an den Finals holt, spielt keine Rolle.