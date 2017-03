Wird nun gar die Nummer 1 zum Thema?

Roger Federer hat einen absoluten Traumstart in die neue Saison hingelegt. Nun winkt sogar der Tennisthron.

Sieg bei den Australian Open, Sieg in Indian Wells – Roger Federer hat die beiden bislang wichtigsten Turniere in diesem Jahr gewonnen und ist in der Jahreswertung der unangefochtene Leader. In der Weltrangliste ist der 35-Jährige bereits wieder die Nummer 6.

Der aktuelle Stand in der Weltrangliste:

1. Andy Murray 12'005 Punkte

2. Novak Djokovic 8915

3. Stan Wawrinka 5705

6. Roger Federer 4305

Der Abstand zu Murray und auch Djokovic ist auf den ersten Blick riesig. Doch die Ausgangslage für Federer ist rosiger, als es die Zahlen vermuten lassen. Sowohl Murray als auch Djokovic mussten ihren Start in Miami verletzungsbedingt absagen, Federer kann also weiter Boden gutmachen.

« Aktuell ist das Ranking für mich komplett zweitrangig. » Roger Federer



Auch hinter der Form von Murray und Djokovic steht ein dickes Fragezeichen. Beide scheiterten in Australien und Indian Wells jeweils früh, im «Race to London» figurieren sie nur auf Platz 10 (Murray) und 18 (Djokovic). Und im Gegensatz zu Federer haben sie in der Sandplatzsaison eine ganze Menge Punkte aus dem Vorjahr zu verteidigen.

Zu verteidigende Punkte auf Sand:

Murray: 3160 Punkte

Djokovic: 3610 Punkte

Federer: 270 Punkte

Federer lässt Vorsicht walten

Mit guten Leistungen auf der roten Asche könnte Federer also weiter aufschliessen und Djokovic gar überholen. Er selbst wiegelt aber (noch) ab, was die Weltranglistenspitze angeht.

«Ich möchte nicht zu viel spielen und müde werden», sagte Federer in Indian Wells. Die Turnierplanung mache er völlig unabhängig von der Weltrangliste. «Ich weiss noch nicht, welche Sandplatzturniere ich spielen werde. Aktuell ist das Ranking für mich komplett zweitrangig.» Gut möglich, dass sich dies schon bald ändern wird...

Wird Roger Federer noch einmal die Nummer 1?

Optionen Ja, er schafft das. Nein, es reicht nicht.

Die Live-Highlights des Indian-Wells-Finals 3:11 min, vom 20.3.2017

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 19.03.2017, 22:50 Uhr