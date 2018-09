Roger Federer nimmt bereits zum 16. Mal am Jahresend-Turnier der besten 8 Spieler teil. Mit 6 Titeln ist er der alleinige Rekordhalter vor Novak Djokovic, Pete Sampras und Ivan Lendl (je 5 Titel).

3 Titel, 3 Finalniederlagen

Vor einem Jahr qualifizierte sich Federer mit 3 Siegen aus 3 Spielen souverän für die Halbfinals. Dort scheiterte er dann aber überraschend am Belgier David Goffin – obwohl Federer den 1. Satz 6:2 gewonnen hatte.

Federer sicherte sich die vorzeitige Qualifikation mit den Siegen an den Australian Open, Rotterdam und Stuttgart. Zudem stand er in Cincinnati, Indian Wells und Halle im Final.

Djokovic kehrt zurück

Neben Federer und Rafael Nadal wird Novak Djokovic nach London zurückkehren. Der Serbe musste im vergangenen Jahr verletzungsbedingt passen. Djokovic hat sich in diesem Jahr eindrücklich an der Weltspitze zurückgemeldet und in Wimbledon sowie Cincinnati triumphiert. An den US Open hat er die Chance, seinen 2. Grand-Slam-Titel in diesem Jahr zu gewinnen.