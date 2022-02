Der Amerikaner sprang als Lucky Loser in letzter Minute ein. Mit dem nächsten Gegner, Rafael Nadal, verbindet ihn eine spezielle Geschichte.

Kozlovs verrückter Weg in die 2. Acapulco-Runde

Legende: Trifft auf Rafael Nadal Stefan Kozlov. Keystone

Für Stefan Kozlov hatte das ATP-500-Turnier in Acapulco mit einer Niederlage in der letzten Quali-Runde geendet. Deshalb verbrachte der US-Amerikaner den folgenden Tag am Strand mit Jet-Ski-Fahren – und einem Training mit Rafael Nadal.

Als der Spanier ein neues Racket brauchte, schaute Kozlov kurz auf sein Handy. Und sah, dass er jede Menge Nachrichten verpasst hatte: Da sich Maxime Cressy in letzter Minute zurückzog, wurde im Hauptfeld ein Platz frei. Das Problem: Er musste bereits für das nächste Spiel im Stadion sein.

Krämpfe und Sieg gegen Dimitrov

Eiligst verabschiedete sich der 24-Jährige von Nadal, lieh sich Kleider aus (da seine alle in der Wäscherei waren) und schaffte es rechtzeitig für das Duell mit Grigor Dimitrov ins Stadion. Dem Sieg nahe, wurde er Ende des 2. Satzes von Krämpfen geplagt, es ging in Durchgang 3. Dort wehrte Kozlov gegen die ehemalige Nummer 3 der Welt zu Beginn 6 Breakbälle ab. Er kämpfte sich durch und gewann nach 3:21 Stunden – der längsten Partie der Turniergeschichte – 7:6, 5:7, 6:3.

Der Lohn für seinen bisher grössten Sieg: Kozlov trifft in Runde 2 auf seinen letzten Sparringpartner, Rafael Nadal.

01:13 Video Von Krämpfen geplagter Kozlov schlägt Dimitrov (Quelle: SNTV) Aus Sport-Clip vom 23.02.2022. abspielen